Bando per i termovalorizzatori a Palermo e Catania 7 le proposte presentate | Interesse di gruppi internazionali

La sfida per i termovalorizzatori a Palermo e Catania si avvia alla fase finale, con sette proposte da gruppi internazionali pronte a trasformare il futuro della gestione dei rifiuti in Sicilia. La Regione, guidata dal governatore Renato Schifani, ha annunciato la chiusura dei termini di presentazione, aprendo così un capitolo cruciale per il progresso ambientale e industriale dell’isola. La gara è ormai nelle sue fasi decisive, e l’interesse internazionale conferma l’importanza strategica del progetto.

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte per il bando della Regione che punta alla realizzazione di due termovalorizzatori, a Palermo e Catania: le proposte presentate sono sette. A rendere noto il dato è stato il governatore, Renato Schifani, nel corso di una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Bando per i termovalorizzatori a Palermo e Catania, 7 le proposte presentate: "Interesse di gruppi internazionali"

