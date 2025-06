bandiera blu negli stabilimenti il vessillo diventa porta a porta

La Bandiera Blu sventola orgogliosa anche quest’anno sulle spiagge di Senigallia, simbolo di eccellenza ambientale e qualità delle acque. Con una consegna personalizzata direttamente a domicilio, l’amministrazione conferma il suo impegno nel mantenere il massimo standard di tutela e sostenibilità. Questo prestigioso riconoscimento, giunto alla sua 29ª edizione, testimonia l’attenzione della città alla salvaguardia del mare e alla soddisfazione dei bagnanti.

È iniziata ieri la consegna della Bandiera Blù negli stabilimenti balneari della spiaggia di velluto. Il vessillo, dentro una sacca brandizzata Feel Senigallia, è arrivato con consegna 'porta a porta' dall'assessore all'ambiente e al porto Elena Campagnolo. Si tratta del 29° riconoscimento assegnato dalla FEE (Foundation for Environemental Education), che ogni anno premia le migliori città costiere in base alla qualità delle acque di balneazione e per i servizi offerti. La Bandiera Blu viene infatti rilasciata alle località rivierasche impegnate nella gestione delle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia dell' ecosistema marino.