Banda della Uno bianca due nuovi fascicoli aperti a Bologna I parenti delle vittime | Far luce sui punti oscuri

Nuovi incredibili sviluppi emergono nel caso della Banda della Uno Bianca, con due fascicoli aperti a Bologna per fare luce su punti ancora oscuri. I parenti delle vittime si sono riuniti per chiedere giustizia e trasparenza, sperando di scoprire dettagli nascosti sulle colpe e i misteri ancora irrisolti. La ricerca di verità prosegue, alimentata dalla volontà di onorare la memoria delle vittime e di fare chiarezza su una delle pagine più oscure della cronaca italiana.

Sono due i nuovi filoni d’indagine aperti sulla vicenda della banda della Uno Bianca, il gruppo criminale capeggiato dai fratelli Roberto e Alberto Savi che tra il 1987 e il 1994 uccise 23 persone tra l’Emilia-Romagna e le Marche. Lo ha comunicato il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, Alberto Capolungo, nel corso dell’assemblea generale. Il primo fascicolo, già avviato nel 2022, vuole approfondire il ruolo di Domenico Macauda, carabiniere siciliano che depistò le indagini sull’assassinio dei colleghi Cataldo Stasi e Umberto Erriu, delitto poi confessato dai Savi. Il secondo, aperto nel 2024, riguarda invece un’altra vicenda non ancora resa nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Banda della Uno bianca, due nuovi fascicoli aperti a Bologna. I parenti delle vittime: “Far luce sui punti oscuri”

