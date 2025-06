Banche fallite risarcimenti a rischio | è scontro tra Lega e FdI Erika Stefani | Tutelare risparmiatori

Una proposta che rischia di mettere a repentaglio i diritti dei risparmiatori, suscitando scontro tra Lega e FdI. Mentre Erika Stefani si impegna a tutelare chi ha perso tutto, il dibattito si infiamma, evidenziando le preoccupazioni delle associazioni e dei cittadini colpiti dai fallimenti bancari. La questione diventa centrale nel panorama politico, poiché il futuro dei risarcimenti dipende da questa battaglia in Parlamento.

In Parlamento c'√® una disegno di legge che preoccupa associazioni e risparmiatori colpiti dai collassi di alcune banche. Una norma che limita la responsabilit√† civile dei revisori coinvolti nel fallimento degli istituti di credito e punta a introdurre dei tetti sui risarcimenti. La proposta √®. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Banche fallite, risarcimenti a rischio: √® scontro tra Lega e FdI. Erika Stefani: "Tutelare risparmiatori"

