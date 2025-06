Banca di Italia lancia il Pride month sui diritti Lgbtq+ In via Nazionale un gruppo BIfriendly con sponsor la vice di Panetta

La Banca d’Italia conferma il suo impegno per l’inclusione e la diversità, dedicando un’attenzione speciale al Pride Month nella newsletter di giugno. Ricordando gli storici moti di Stonewall, l’istituto celebra i diritti LGBTQ+ e promuove un ambiente di lavoro più aperto e rispettoso. Con il supporto di sponsor e figure di rilievo come la vice di Panetta, la banca si schiera a favore dei valori di uguaglianza e solidarietà, dimostrando che anche nel settore finanziario può nascere un grande passo avanti.

Nella newsletter mensile che la Banca d’Italia invia ai suoi dipendenti a giugno c’è una sezione speciale «dedicata stavolta al Pride Month», come scrivono gli estensori, spiegando: «Il mese di giugno, infatti, è stato scelto per commemorare la serie di rivolte per i diritti LGBTQ+ che si svolsero a New York nel giugno 1969 – i moti di Stonewall – che segnano l’inizio del movimento per i diritti LGBTQ+». La Banca di Italia spiega la newsletter, anche quest’anno parteciperà al Pride di Roma «per commemorare questi eventi e per continuare a rivendicare insieme la dignità e l’orgoglio dell’identità LGBTQ+». 🔗 Leggi su Open.online

