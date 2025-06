Bambino Gesù | intervento straordinario ricostruita l’uretra di un adolescente con una tecnica mai usata in ambito pediatrico

Un intervento straordinario e innovativo è stato realizzato presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, segnando un nuovo traguardo in campo medico pediatrico. Per la prima volta, si è ricostruita e ampliata l’uretra di un adolescente affetto da lichen sclerosus uretrale, una malattia cronica debilitante. Un risultato che apre nuove speranze per i giovani pazienti e rivoluziona le possibilità di cura in età pediatrica.

Un intervento di alta complessità, mai eseguito prima in età pediatrica, è stato portato a termine con successo all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nella sede di Palidoro. Si tratta della ricostruzione e dell'ampliamento dell'uretra di un ragazzo affetto da lichen sclerosus uretrale, una malattia cronica che provoca il restringimento progressivo dell'uretra, rendendo estremamente difficoltosa la minzione e incidendo pesantemente sulla qualità della vita. Il giovane paziente aveva già affrontato diversi interventi nel corso della sua infanzia, senza però riuscire a ottenere una soluzione definitiva.

Bambino Gesù, 40 anni dell’IRCCS: dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per i tumori solidi - Roma, 12 maggio 2025 – L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù festeggia i suoi 40 anni come “Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico”, riflettendo su un percorso straordinario che va dal primo trapianto di cuore alla pionieristica terapia genica per tumori solidi.

