Bambino di 11 anni gravissimo | è stato investito da un' auto a Caslino d' Erba

Un drammatico incidente scuote Caslino d’Erba: un bambino di 11 anni, investito mentre pedalava in via Sant'Ambrogio, si trova ora in condizioni gravissime. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evidenziato la gravità della situazione, sottolineando l’importanza di una mobilità sicura per i più piccoli. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in un esito positivo e rinnovando l’impegno per la prevenzione degli incidenti stradali.

Un ragazzino di 11 anni è stato investito da un'auto mentre andava in bicicletta. E' accaduto nel pomeriggio dell'11 giugno 2025 a Caslino d'Erba, per la precisione in via Sant'Ambrogio. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori, tanto che è stato richiesto l'intervento.

