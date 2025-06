Ballerina Len Wiseman | ho puntato su scene d' azione mai viste

Prepariamoci a un'esperienza cinematografica senza precedenti: Len Wiseman, il maestro dei film d'azione come "Underworld", porta sul grande schermo "Ballerina", un thriller che promette scene mai viste prima. Presentato al Taormina Film Festival con la presenza di Norman Reedus, questo film si colloca tra i capitoli 3 e 4 della saga di John. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di adrenalina e sorprese!

Taormina, 11 giu. (askanews) - Uscirà nelle sale italiane il 12 giugno dopo aver aperto il Taormina Film Festival "Ballerina" di Len Wiseman. Il regista di film d'azione come la serie "Underworld" o "Total Recall", è arrivato alla 71esima edizione per la proiezione evento al Teatro Antico insieme all'attore Norman Reedus, il Daryl Dixon di "The Walking Dead" acclamato dai fan. Il film è a metà tra gli eventi del Capitolo 3 e 4 della saga di John Wick e ha per protagonista Ana de Armas una ballerina in cerca di vendetta per l'uccisione del padre che combatte in sequenze acrobatiche che sembrano coreografie, sequenze di danza o pattinaggio in cui volano armi di ogni tipo: "Ho cercato di fare scene d'azione che non si fossero mai viste prima - ha detto il regista - ho visto molti film in cui l'azione è molto ben realizzata ma volevo cercare qualcosa di originale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net