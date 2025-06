Ballerina la spiegazione del finale | come la storia di Eve si collega a John Wick e cosa prepara

Ballerina svela un affascinante collegamento con l’universo di John Wick, introducendo Eve, una giovane determinata a salvare una ragazzina da una setta misteriosa. Il finale apre nuove prospettive, mostrando come la missione di Eve si intrecci con le vicende del sicario più famoso di sempre, preparandoci a un nuovo capitolo ricco di azione e suspense. Scopriamo così come questa storia amplifica l’universo di John Wick e lascia intravedere sorprendenti sviluppi futuri.

Dal mondo di John Wick: Ballerina apre un nuovo capitolo della saga di John Wick, che riesce comunque a collegare la missione di Eve, volta a salvare una ragazzina da una setta misteriosa, alla trama già consolidata di John. Ambientato durante gli eventi dei film precedenti della saga di John Wick, Ballerina segue le vicende di un’altra allieva della Roma Ruska, Eve Macarro. Figlia di un assassino professionista morto per proteggerla da una setta misteriosa, Eve è stata cresciuta principalmente dal Direttore, ma sfida gli ordini di indagare sulla setta, rischiando di scatenare una guerra tra le due fazioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Rivedremo Lance Reddick per l’ultima volta sul grande schermo in #Ballerina, capitolo spin-off della saga di #JohnWick, con #AnaDeArmas protagonista. Il film si colloca tra John Wick 3 e 4, con apparizioni di Keanu Reeves, Ian McShane e del compianto La Partecipa alla discussione

Per la rassegna "Original Friday" al Multiplex Giometti sono in programma i seguenti spettacoli nella sala di Prato: venerdì 6 giugno alle 21:30 Karate Kid: Legends di Jonathan Entwistle venerdì 13 giugno alle 21:30 "From the World of John Wick: Ballerina" di Partecipa alla discussione

Esce al cinema «Ballerina»: Eve, che voleva diventare un killer come John Wick - «Quando pensi a me devi pensare al fuoco, che risorge dalle ceneri, più e più volte».

Ballerina: il finale del film influenzerà John Wick 5? La risposta del regista - Ballerina si conclude con molte incognite per le future pericolose missioni di Eve Macarro di Ana de Armas, e le persone non possono fare a meno di chiedersi come evolverà il brand dopo questo spin-