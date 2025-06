Ballerina il film ha il raro dono di far vedere qualcosa di mai visto ed è onestamente divertente

“Ballerina” il film sorprende, regalando uno sguardo inedito e un divertimento genuino che conquista dall’inizio alla fine. Nonostante alcuni sbirci sulla protagonista Ana de Armas, lo spin-off con Keanu Reeves si distingue per le sue atmosfere di azione estremamente coinvolgenti. Un mix di novità e adrenalina che, al termine, lascia il pubblico appagato e desideroso di ulteriori avventure.

Lo spin-off dei film con Keanu Reeves sbaglia la protagonista Ana de Armas, ma azzecca così tanto le idee da azione che è difficile non applaudire soddisfatti alla fine.

Recensioni ballerina: confronto con i film di john wick - Le prime recensioni di "From the World of John Wick: Ballerina" svelano un spin-off ricco di azione e stile, pronto a conquistare i fan della saga.

