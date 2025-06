Bali oltre i cliché | l’isola che sorprende

Bali oltre i cliché: l’isola che sorprende. Conosciuta in tutto il mondo come meta di sogno, Bali nasconde un’anima autentica e sorprendente, lontana dalle immagini patinate dei social. Francesca Rizzo e Michele Porinelli, italiani trapiantati sull’isola da anni, ci guidano alla scoperta di questa Bali nascosta, fatta di tradizioni profonde, paesaggi incontaminati e incontri autentici. Scopriamo insieme un lato inedito di Bali, dove la vera essenza dell’isola si svela in modo inaspettato.

È la località più nota dell'Indonesia. Bali è molto più di quanto raccontino i social network o i luoghi comuni. Dietro l'immagine patinata dell'isola delle vacanze perfette si cela un'anima autentica, complessa e ricca di potenzialità. Lontano dalle rotte del turismo di massa, esiste un'altra Bali, più vera, che merita di essere conosciuta. Francesca Rizzo e Michele Porinelli, due italiani che vivono sull'isola da anni, hanno saputo integrarsi nel tessuto sociale balinese, imparando a conoscerne cultura, tradizioni e contraddizioni. Con la loro attività imprenditoriale legata agli investimenti immobiliari per affitti turistici, non solo generano occupazione locale, ma promuovono un modello di business etico e sostenibile.