Baldanzi segna e inventa L’Italia U21 batte la Romania | Desplanches para un rigore

In un periodo difficile per la Nazionale italiana, l'attenzione si sposta sui giovani talenti che fanno sperare nel futuro. Oggi, l’Italia U21 ha iniziato con il piede giusto all’Europeo in Slovacchia, grazie a un gol di Baldanzi e a un’ottima prestazione collettiva. La vittoria per 1-0 contro la Romania segna un'ottima partenza e alimenta la speranza di un nuovo ciclo vincente. È il momento di credere nei nostri giovani, perché il domani comincia ora.

Non è decisamente il caso di parlare di Nazionale in questo periodo, in un momento storico tra i più neri che il nostro paese sta passando da questo punto di vista, con Gravina ancora in cerca del nuovo ct dopo l’esonero lampo di Spalletti e il no ricevuto da Ranieri. Guardiamo dunque i giovani, visto che oggi è iniziata l’avventura dell’Italia U21 all’Europeo di categoria in Slovacchia, ed è proprio il caso di dire buona la prima. Battuta 1-0 la Romania all’esordio, in una partita che ha lasciato sensazioni positive sugli Azzurrini, tra ottimi scampoli di gioco e qualche brivido. Protagonista assoluto del match il giallorosso Baldanzi, vero leader tecnico di questa squadra e fulcro di quasi tutte le azioni pericolose della squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Baldanzi segna e inventa, L’Italia U21 batte la Romania: Desplanches para un rigore

