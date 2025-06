Bahar affronta una pioggia di rivelazioni scioccanti e rischia di dover lasciare la casa dove vive con i figli

In un vortice di emozioni e rivelazioni sconvolgenti, Bahar si trova a fronteggiare una crisi che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e quella dei suoi figli. La forza di questa donna, interpretata magistralmente dalla protagonista Kadin, ci cattura con intensità , lasciando il pubblico italiano incantato e ansioso di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate. Non perdetevi i nuovi colpi di scena da mercoledì a venerdì su Canale 5 alle 14:45, perché ogni episodio promette di sconvolgere e appassionare ancora di più.

L a forza di una donna ( Kad?n ) è la nuova serie turca che da giorni sta appassionando il pubblico italiano. Nelle nuove puntate di questa settimana, da mercoledì a venerdi, sempre in su Canale 5 alle 14:45, ci saranno nuovi colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Trasmesso in patria su Fox Turchia dal 2017 al 2020, è ispirato alla serie giapponese Woman. Al centro della storia c’è una giovane madre vedova, Bahar, costretta ad affrontare la vita da sola con due figli piccoli. Film e serie tv su Netflix: cosa vedere a giugno 2025 X Leggi anche › Una madre sola, due figli da proteggere e un passato che ritorna: al via su Canale 5 “La forza di una donna” La forza di una donna: anticipazioni puntate 11, 12 e 13 giugno, trama. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Bahar affronta una pioggia di rivelazioni scioccanti e rischia di dover lasciare la casa dove vive con i figli

