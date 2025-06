Bagnolo presa di mira Vandali al centro sportivo e sacchi neri abbandonati

Un grave episodio di vandalismo scuote Bagnolo, mettendo in evidenza la vulnerabilità del centro sportivo comunale ’Paolo Nesti’ e i recenti atti di inciviltà che deturpano il nostro spazio pubblico. I giovani vandali, tra cui alcuni ancora minorenni, hanno non solo violato la recinzione, ma hanno anche scatenato danneggiamenti e abbandonato sacchi neri pieni di rifiuti nei pressi dei giardini pubblici ’Erasmo Meoni’. Questa scena che ha suscitato sdegno richiede un intervento deciso per tutelare la nostra comunità e il

Grave episodio di vandalismo a Bagnolo. Intorno alle 15.30 di sabato scorso, alcuni ragazzi molto giovani sono entrati abusivamente nel centro sportivo comunale ’Paolo Nesti’ dopo aver tagliato la recinzione perimetrale. Una volta all’interno della struttura, i vandali hanno sottratto un estintore a polvere, portandolo poco dopo nei vicini giardini pubblici ’Erasmo Meoni’, dove è stato utilizzato per imbrattare diverse aree. Una scena che ha indignato residenti e frequentatori del parco, già alle prese con altre forme di degrado. La segnalazione arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia Antonio Matteo Meoni, che non nasconde la propria preoccupazione per l’episodio vandalico: "Sono molto arrabbiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bagnolo presa di mira. Vandali al centro sportivo e sacchi neri abbandonati

In questa notizia si parla di: bagnolo - vandali - centro - sportivo

Atto vandalico nella notte ad Otranto: ignoti hanno imbrattato con vernice nera e rossa il centro storico. In un video si vede una persona incappucciata versare vernice sul basolato. Sul posto carabinieri e polizia locale. Il sindaco Bruni ha sporto denuncia. Partecipa alla discussione

Alla vigilia del quarto anniversario della scomparsa dell'oncologo di fama mondiale, Centro per i diritti del malato e Fondazione Sandro Pitigliani scrivono una lettera alla sindaca Ilaria Bugetti Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Vandali in azione a Bagnolo, nel mirino il centro sportivo Nesti e i giardini pubblici. Indagini dei carabinieri; Bagnolo Mella, lavori socialmente utili per i vandali di Capodanno; Ladri in azione al campo sportivo di Bagnolo Mella: rubati abiti e danneggiate strutture.

Bagnolo presa di mira. Vandali al centro sportivo e sacchi neri abbandonati - giovani sono entrati abusivamente nel centro sportivo comunale ’Paolo Nesti’ dopo aver tagliato la recinzione perimetrale.

Vandali nel centro sportivo Don Puglisi nel palermitano - Vandali in azione nel centro sportivo Don Pino Puglisi di Montelepre: ignoti hanno danneggiato infissi, vetri, bagni e impianto elettrico.