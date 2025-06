Bacio! Bacio! | Fedez e Clara imbarazzo per la richiesta del pubblico La loro reazione in un video

Fedez e Clara, protagonisti indiscussi del gossip estivo, hanno scatenato reazioni di imbarazzo e stupore nel loro ultimo video, dove un bacio inaspettato ha lasciato tutti senza parole. La loro intesa, già evidente nella promozione di "Scelte Stupide", sembra ora aver superato i confini della collaborazione professionale, alimentando chiacchiere e curiosità tra fan e media. Ma come hanno reagito i due artisti a questa richiesta improvvisa del pubblico? Scopriamolo insieme.

Fedez e Clara sono al centro del gossip di questo inizio estate. Da quando è iniziata la promozione del loro brano Scelte stupide, i due colleghi sono molto attenzionati dai curiosi che sin dai primi momenti della loro collaborazione hanno intravisto un'affinità che potrebbe andare oltre il.

