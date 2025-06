bf spa federico vecchioni presidente esecutivo del cda

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A., riunitosi il 5 giugno 2025, ha confermato la piena conformità dei propri membri ai requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente. Con Federico Vecchioni alla guida come Presidente Esecutivo, la società si rafforza nella trasparenza e nella responsabilità, consolidando il proprio impegno verso gli azionisti e il mercato. Questa conferma rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e affidabilità della società, sottolineando la solidità del team dirigente.

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società"), nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 giugno 2025, riunitosi in data odierna, ha accertato la sussistenza in capo a tutti i Consiglieri dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 581998 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 1622000, sulla base delle dichiarazioni dai medesimi rese in sede di accettazione della candidatura e della carica. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dai Consiglieri e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato, inoltre, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.