Azienda cerca operatore del gas

Se sei appassionato di campo e desideri far parte di un team dinamico, questa è l’opportunità che fa per te! Un’azienda di servizi a Desio cerca un operatore del gas per svolgere interventi sulla rete di distribuzione, effettuare controlli sui gruppi di misura e gestire le dispersioni. Offriamo un contratto a tempo indeterminato. Se pensi di averne i requisiti, invia il tuo CV a [email protected], rif. 1MAY253.

Azienda di servizi a Desio cerca un operatore gas che si occuperà della realizzazione di lavori sulla rete di distribuzione, interventi sui gruppi di misura, svolgimento di richieste automatiche delle dispersioni per poi procedere alla loro classificazione e localizzazione. Si offre contratto indeterminato. Cv a [email protected], rif. 1MAY253.

Lavoro, Atm cerca conducenti di bus e tram: ecco il Job Tour. Come partecipare, le date e cosa "mette sul piatto" l'azienda - Milano, 15 maggio 2025

