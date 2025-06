Axolotl ora sappiamo come lo straordinario anfibio riesce a farsi ricrescere interi arti e organi

Ora sappiamo come l’axolotl riesca a rigenerare interi arti e organi, svelando i segreti di questa straordinaria abilità. Questa scoperta non solo amplifica la nostra conoscenza su queste meravigliose creature, ma apre anche nuove strade per la medicina rigenerativa, offrendo speranze concrete di replicare tali processi nell’uomo. Un passo avanti verso un futuro in cui la rigenerazione potrebbe diventare una realtà terapeutica.

L’axolotl, un anfibio dai poteri straordinari - In pratica, nell’axolotl la metamorfosi che osserviamo nella maggior parte degli anfibi, quel fenomeno cioè che trasforma i girini in vere e proprie rane per intenderci, non avviene.