Avvolti dall’amore e dalla speranza | a Bergamo si inaugura la Casa minori e famiglia Marina Lerma

avvolti dall’amore e dalla speranza, nasce un simbolo di rinascita e solidarietà a Bergamo. Sabato 14 giugno alle 9:30, la Fondazione Angelo Custode inaugura la “Casa minori e famiglia Marina Lerma”, un’oasi di accoglienza e cura per i bambini più fragili. Un luogo dove l’umanità supera ogni difficoltà e il vero gesto d’amore si trasforma in speranza concreta per il futuro di tanti.

Bergamo. Dove l’umanità supera ogni difficoltà e la cura diventa un vero gesto d’amore. Sabato 14 giugno (alle 9,30, ndr) la Fondazione Angelo Custode inaugurerà al pubblico la “Casa minori e famiglia Marina Lerma”, una nuova struttura con spazi dedicati ai bambini in situazioni di disabilità complessa e fragilità, anche nel percorso di fine vita. Quello che era un vecchio e fatiscente edificio industriale è diventato un luogo in cui sarà rafforzato il servizio residenziale della Casa Amoris Laetitia, aperto nel giugno 2018. Fino a marzo 2024 il servizio ambulatoriale della struttura ha preso in carico ben 1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

