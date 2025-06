Avis Cesena sabato la Camminata e le premiazioni

Sabato 14 giugno, Avis Cesena celebra la Giornata Mondiale del Donatore di sangue con due iniziative speciali. La mattina prenderà il via la tradizionale Camminata del Donatore, un momento di solidarietà e comunità organizzato insieme a Donatori Nati, presso l’agriturismo Villa Marta di Calisese. Un’occasione unica per rafforzare i legami e sensibilizzare sull'importanza della donazione. E non finisce qui: l’evento proseguirà con emozionanti premiazioni.

Il 14 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di sangue, e per l’occasione Avis Cesena mette in cantiere due iniziative ormai tradizionali. Il primo appuntamento è per la mattinata di sabato 14 giugno, quando si terrà la Camminata del Donatore, organizzata insieme a Donatori Nati (l’associazione dei donatori volontari della Polizia di Stato). Ci si ritroverà ore 9.15 presso l’agriturismo Villa Marta di Calisese (via Montiano 995). La partenza è prevista verso le 9.30. La partecipazione è libera. Al termine della camminata si farà ritorno a Villa Marta dove, intorno alle ore 12, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di gratitudine a tutti i donatori che sono arrivati a fine carriera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Avis Cesena, sabato la Camminata e le premiazioni

