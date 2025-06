Avis Cesena celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue

Avis Cesena celebra con orgoglio la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un’occasione speciale per riconoscere il valore della solidarietà. Sabato 14 giugno, la città si anima con due iniziative ormai tradizionali: la 'Camminata del donatore' e altre attività pensate per coinvolgere e sensibilizzare la comunità. Unisciti a noi in questa giornata di impegno e speranza, perché insieme possiamo fare la differenza.

Donare, come e perché: vivi la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue con le Professioni Sanitarie e AVIS Milano - Vivi la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue con entusiasmo e consapevolezza! Unisciti alle professioni sanitarie e ad AVIS Milano in un evento gratuito, patrocinato dal Municipio 2 di Milano, per scoprire perché donare fa la differenza e come può salvare vite.

