Avis Cesena celebra con la ' camminata del dono' la Giornata mondiale del donatore di sangue

Avis Cesena si prepara a celebrare la Giornata mondiale del donatore di sangue con due eventi imperdibili, simbolo di solidarietà e comunità. Il 14 giugno, il cuore dell’evento è la tradizionale Camminata del Donatore, un'occasione speciale per ringraziare i volontari e sensibilizzare l’intera cittadinanza. Un gesto semplice, ma potente, che rafforza il valore della donazione come atto di altruismo e speranza. Non perdere questa occasione di partecipare attivamente alla causa!

Il 14 giugno si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue, e per l’occasione Avis Cesena mette in cantiere due iniziative ormai tradizionali. Il primo appuntamento è per la mattinata di sabato 14 giugno, quando si terrà la Camminata del Donatore, organizzata insieme a Donatori Nati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Avis Cesena celebra con la 'camminata del dono' la Giornata mondiale del donatore di sangue

