Aveva in tasca i guanti regalati dalla madre | il racconto del poliziotto che ha visto il corpo di Yara

Nel cuore di Chignolo d’Isola, tra misteri e attese, si svela il racconto di Dario Redaelli, ex poliziotto e criminologo, che descrive le intricate indagini sulla scena del crimine di Yara Gambirasio. Con occhi esperti e parole precise, spiega perché ci sono voluti tre mesi per rinvenire il corpo nel campo. Un’immersione nel dietro le quinte di un caso che ha sconvolto l’Italia, un viaggio tra enigmi e ricerche che ancora catturano l’attenzione. Continua a leggere.

A Fanpage.it Dario Redaelli, l'ex poliziotto e il criminologo che coordinò le attività di sopralluogo sulla scena del crimine di Yara Gambirasio, ha spiegato perché ci sono voluti tre mesi per trovare il corpo nel campo di Chignolo d’Isola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

