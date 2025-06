Avengers | Doomsday | Chris Evans triste per essere fuori dal film

Le riprese di Avengers: Doomsday sono ufficialmente in corso, ma tra i fan si respira un’aria di nostalgia per l’assenza di Chris Evans. Iconico volto del Marvel Cinematic Universe e narratore di storie epiche, Evans ha sempre lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan. Nonostante le voci e le speranze di un suo ritorno, l’attore sembra rassegnato a una nuova fase della sua carriera. Tuttavia, il suo impatto rimane eterno, e…

Le riprese di Avengers: Doomsday sono in corso, ma c'è chi sembra provare tristezza per quella che sarà un'assenza eccellente: Chris Evans. Protagonista assoluto della nascita dell'MCU con il suo iconico ruolo da Steve RogersCaptain America, l'attore Chris Evans ha più volte stuzzicato i fan riguardo un suo ipotetico ritorno nel franchise dopo l'ultimo attore del suo personaggio avvenuto in Avengers: Endgame. Ma nonostante le tante chiacchere venute fuori negli ultimi anni, la sua unica "re-incursione" nell'MCU è avvenuto solo in Deadpool & Wolverine, e soltanto nel suo vecchio ruolo alla 20th Century Fox, ossia quello di Uomo Torcia.

Nel corso di un'intervista, Chris Evans ha negato il suo ritorno in #AvengersDoomsday: "Voglio dire, è triste essere via. È triste non essere di nuovo con la band, ma sono sicuro che stanno facendo qualcosa di incredibile, e sono sicuro che sarà ancora più diffi

Chris Evans e la delusione per Avengers Doomsday: l'esclusione che ha segnato la star

