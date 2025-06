Avellino concerto di Serena Brancale | in dubbio la location di Piazza Castello

Sei pronto a vivere un'esperienza musicale indimenticabile ad Avellino? Il concerto di Serena Brancale, previsto per il 14 giugno, potrebbe cambiare location a causa di alcune criticità emerse nelle ultime ore. Mentre l’attesa cresce, i fan sono ansiosi di scoprire se Piazza Castello sarà ancora la cornice perfetta per questa serata speciale o se ci sarà una sorpresa inaspettata. Restate aggiornati, perché ogni dettaglio potrebbe fare la differenza!

Potrebbe cambiare la location del concerto di Serena Brancale, previsto per il prossimo 14 giugno ad Avellino. L'evento, tra i più attesi dell'estate irpina, è stato annunciato inizialmente per Piazza Castello, ma nelle ultime ore sono emerse alcune criticità che mettono in discussione la.

Avellino, le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica: cerimonia, mostra e concerto in programma oggi - Oggi Avellino si veste a festa per il 79° anniversario della Repubblica Italiana!?? La Prefettura ha organizzato un programma coinvolgente, con cerimonie, mostre e concerti che uniscono istituzioni e cittadini.

