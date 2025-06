Avanti un altro! nuovo appuntamento | le anticipazioni

Preparatevi a ridere, tifare e sorprendervi: giovedì 12 giugno, su Canale 5, torna “Avanti un altro!” con due nuove puntate all’insegna del divertimento e della sfida. Condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, il game-show più bizzarro della tv promette emozioni e colpi di scena. Non perdete l’appuntamento, perché la gara per il montepremi si fa sempre più avvincente...

“Avanti un altro!” arriva un nuovo appuntamento: ecco le anticipazioni. Giovedì 12 giugno, su Canale 5, nuovo appuntamento in prime-time con “ Avanti un altro! ”. Alla guida del game-show più bizzarro della tv, Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Nel corso della serata andranno in onda due nuove puntate, con interminabili file di concorrenti che si giocheranno il tutto per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Nel “salottino” moltissimi personaggi, tra cui la Dottoressa Maria Mazza, Fitness, XXXL, il Coreografo, l’Idraulico, la Hostess Greta Cianfano e tanti altri. 🔗 Leggi su 361magazine.com