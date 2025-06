Autovelox dal 12 giugno le nuove regole | multe in aumento?

Con l’avvicinarsi dell’estate e l’aumento del traffico sulle strade italiane, le nuove regole sugli autovelox promettono di rivoluzionare la sicurezza e la pressione sulle tasche dei guidatori. Dal 12 giugno, infatti, multe più salate e un sistema di omologazione più rigoroso transformeranno il modo in cui vengono monitorate le velocità. È fondamentale conoscere i dettagli per evitare sorprese lungo la strada e guidare consapevolmente in questa fase di cambiamento.

Entra in vigore il 12 giugno una riforma destinata a cambiare in modo significativo l’uso e la gestione degli autovelox. Una novità normativa che, però, si inserisce in un contesto già carico di tensioni e incertezze legali. Il tema centrale è quello dell’ omologazione degli apparecchi: una questione tecnica ma dalle implicazioni economiche e giuridiche enormi. Con l’avvicinarsi dell’estate e l’aumento del traffico sulle strade italiane, soprattutto quelle a vocazione turistica, emergono forti preoccupazioni tra automobilisti, associazioni dei consumatori e amministrazioni locali. Cosa cambia il 12 giugno per gli autovelox. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Autovelox, dal 12 giugno le nuove regole: multe in aumento?

