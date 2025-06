Autostrada chiusa a Gemona per un incidente

Allerta sulla A23 Udine Nord-Tarvisio: un incidente tra Gemona e Carnia ha causato la chiusura temporanea del tratto in direzione Tarvisio. La situazione richiede attenzione e pazienza per i conducenti coinvolti e quelli in transito. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine, ma si prevede qualche disagio alla circolazione. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e alternative di percorso.

Alle 13 e 30 circa, sulla Autostrada A23 Udine Nord-Tarvisio, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra Gemona e Carnia, in direzione Tarvisio, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 53,5. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Autostrada chiusa a Gemona per un incidente

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Autostrada chiusa a Gemona per un incidente; Violento incidente sulla A23: chiusa l’autostrada; Incidente sull'autostrada A23 tra Gemona e Carnia: venti feriti, alcuni gravissimi. Circolazione riaperta: 8 k.

Incidente mortale sull'A23 Udine Nord Tarvisio: chiuso un tratto dell'autostrada, traffico in tilt - Incidente mortale sull'autostrada A23 Udine Nord Tarvisio oggi, 11 giugno, intorno alle 13.