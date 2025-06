Autorità portuale Matteo Paroli nuovo commissario

Matteo Paroli si prepara a guidare con determinazione l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, un ruolo cruciale per lo sviluppo e la crescita del nostro porto. La sua nomina, firmata dal ministro Salvini, segna un nuovo capitolo di innovazione e strategia. Con un curriculum ricco di esperienza, Paroli promette di rafforzare il ruolo del porto come motore economico e infrastrutturale della regione. La sua leadership sarà fondamentale per affrontare le sfide future e valorizzare il nostro territorio.

Sarà Matteo Paroli il nuovo commissario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, a partire da lunedì 16 giugno. Il decreto di nomina è stato firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini. La nomina commissariale di Paroli fa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Autorità portuale, Matteo Paroli nuovo commissario

