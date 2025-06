Autobus a fuoco su Via Laurentina mentre tornava al deposito

Negli ultimi anni, si sono verificati numerosi incidenti che mettono in luce l'importanza della sicurezza e della manutenzione dei mezzi pubblici. Un episodio recente su via Laurentina ha coinvolto un autobus fuori servizio, dove un principio d'incendio è stato prontamente domato dall'intervento dell'autista e dei vigili del fuoco, senza danni alle persone. Questi eventi sottolineano la priorità di garantire mezzi sempre più sicuri ed efficienti per i cittadini.

AGI - "Mentre rientrava in rimessa nella notte, percorrendo via Laurentina, su un filobus fuori servizio si è sviluppato un principio d'incendio nel vano motore. L'autista ha utilizzato gli estintori di bordo per estinguere le fiamme e poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno concluso l'intervento. L'evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone". Lo comunica Atac in una nota stampa. Negli ultimi anni, si sono verificati numerosi incendi dei mezzi della municipalizzata del trasporto pubblico a Roma, con un episodio particolarmente grave avvenuto, lo scorso maggio, al deposito di via Candoni, dove quattro autobus sono andati in fiamme. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Autobus a fuoco su Via Laurentina mentre tornava al deposito

Approfondimenti da altre fonti

Autobus a fuoco su Via Laurentina mentre tornava al deposito; Incendio sulla Laurentina, le fiamme avvolgono e distruggono bus Atac; Roma, ennesimo autobus a fuoco. Le fiamme divampano pure su un bus turistico.

Roma, autobus in fiamme su via Laurentina. Atac: «Era in servizio da 16 anni» - Alle ore 12,30 circa la squadra operativa dei vigili del fuoco ha inviato la squadra VVF dell’Eur (11/A), di Pomezia (22/A), con al seguito un’autobotte in ...

Roma, «l'autobus prende fuoco» sulla Laurentina: nel video dei passanti la colonna di fumo nero - 30 nella parte posteriore di un bus della flotta Roma Tpl (linea 787) mentre transitava sulla strada che ...