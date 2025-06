Auto fuori controllo si ribalta a due passi dal bosco

Fuggiti da un potenziale dramma, gli occupanti dell'auto fuori controllo si sono salvati grazie a un colpo di fortuna e all'intervento tempestivo dei soccorritori. L'incidente di ieri mattina a Luson, in Alto Adige, ha richiamato l'attenzione sulla pericolosità delle strade e sull'importanza della prudenza alla guida. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere la concentrazione anche nei tratti più tranquilli e sconosciuti.

L'allarme è scattato intorno alle 5:50 di ieri, martedì 10 giugno, quando un'auto si è ribaltata su un fianco nelle strade costeggiate dai boschi in quel di Luson, in Alto Adige. Un'uscita di strada autonoma, terminata con il ribaltamento del mezzo. Per fortuna, tutti gli occupanti dell'auto.

