Auto diesel euro 5 tutto quello che c' è da sapere sullo stop alla circolazione

Il blocco delle auto diesel Euro 5, previsto dal primo ottobre in quattro regioni del Nord Italia, sta creando non poche preoccupazioni tra automobilisti e cittadini. Questa misura, derivante da una procedura di infrazione europea, potrebbe avere impatti significativi sulla mobilità locale. Tuttavia, il ministro dei Trasporti Salvini si sta attivando per ottenere un rinvio, offrendo speranze a chi si trova coinvolto in questa complessa situazione. Ecco cosa c’è da sapere su questa importante novità .

Il nuovo bonus da 597 milioni di euro per rottamare l'auto a benzina o diesel, in base all'Isee - Arriva un nuovo bonus da quasi 600 milioni di euro per la rottamazione di auto a benzina e diesel, varato in base all'ISEE.

A partire dal 1° ottobre 2025 dovrebbe scattare un blocco per le auto diesel Euro 5 in quattro Regioni del Nord Italia. Lo stop sarà in vigore nei giorni feriali fino ad aprile 2026, e poi ogni anno in autunno-inverno, per limitare l’inquinamento. ? Partecipa alla discussione

Blocco auto diesel Euro 5: cosa cambia dal 1° ottobre 2025 nella Pianura Padana Partecipa alla discussione

Stop ai diesel Euro 5, la Regione contro la norma (che colpirebbe 1,5mln di auto); Diesel Euro 5, divieto verso il rinvio: il Governo e la Regione Lombardia fanno asse; Auto diesel Euro 5, divieto di circolazione in 4 Regioni. Salvini: “Follie europee”.

Diesel euro 5, stop alla circolazione delle auto: chi si ferma, quando, dove e perché. Tutte le novità - Romagna i veicoli con motore a gasolio si fermeranno e non potranno più circolare nei ...

