auto con 2 giovani gioca alla rapina con pistola a pallini.Scene da film d’azione, ma con un epilogo reale e spaventoso, si sono verificate ieri per le strade di Aversa. Una Fiat 500 Abarth, con almeno due persone a bordo, ha affiancato più volte alcune auto in transito sparando con quella che sembra essere una pistola giocattolo a pallini. Il gesto rischia di trasformarsi in un grave incidente o di coinvolgere innocenti, sottolineando la crescente emergenza sicurezza sulle nostre strade.

Agguato a Orsenigo, auto si avvicina a un uomo e parte un colpo di pistola: gravissimo 37enne - A Orsenigo, il 20 maggio 2025, si è verificato un'aggressione armata: un uomo di 37 anni è stato gravemente ferito da un colpo di pistola dopo che un'auto si è avvicinata e è fuggita.

La polizia è intervenuta in piazza Fuori Sant’Anna ad Aversa, dove un 48enne, in stato di alterazione, si è ferito con un coltello. Poco dopo, colpi di pistola a pallini sono stati esplosi da un’auto in corsa lungo via Roma e sulla Variante Partecipa alla discussione

Le pattuglie della squadra volante della questura di Bolzano sono intervenute in una sala cinematografica dove era stato segnalato un gruppo di una decina di giovani che, durante la proiezione di un film, si passavano una pistola e lanciavano pallini agli altri Partecipa alla discussione

