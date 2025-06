Austria Strage a scuola

Una tragedia scuote l'Austria: Artur A., un giovane tormentato dalla vittima di bullismo, ha trasformato la sua sofferenza in una strage alla scuola Borg Dreienschützengasse di Graz, lasciando dietro di sé un doloroso bilancio di vite spezzate e famiglie devastate. Un dramma che ci invita a riflettere sulla crisi sociale e sul bisogno di interventi più efficaci. La memoria delle vittime deve spronarci a costruire un futuro più sicuro e solidale.

Si chiamava Artur A. e ha frequentato l’istituto Borg Dreienschützengasse di Graz senza riuscire a diplomarsi. Si considerava vittima di bullismo. Per questo durante uno degli ultimi giorni di scuola ha deciso di fare irruzione nell’istituto con una pistola e un fucile da caccia. Ha sparato quaranta colpi uccidendo undici persone e ferendone 27. Poi, braccato dall’unità speciale antiterrorismo Cobra entrata rapidamente nell’edificio, si è ucciso in un bagno della scuola. Ventuno anni, senza precedenti penali e in possesso di regolare porto d’armi, ha lasciato un biglietto d’addio nella stanza della casa in cui viveva con i genitori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Austria Strage a scuola

