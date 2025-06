Austria | minuto di silenzio in tutto il Paese per le vittime di Graz

In un gesto di profonda solidarietà e rispetto, l’Austria ha unito il suo cuore nel ricordo delle vittime della tragicà sparatoria a Graz, con un minuto di silenzio diffuso in tutto il paese. Le campane delle chiese e le istituzioni si sono fermate, testimoniando la vicinanza e il cordoglio nazionale. Un momento che invita alla riflessione e alla speranza di un futuro più sicuro, per non dimenticare mai.

Francoforte (Germania), 11 giu. (LaPresse) – In seguito alla sparatoria in una scuola di Graz nella quale sono morte dieci persone – oltre al killer che si è tolto la vita -, l’Austria ha commemorato le vittime con un minuto di silenzio a livello nazionale. Alle 10:00, le chiese di tutto il paese, compresa la Cattedrale di Santo Stefano a Vienna, hanno fatto suonare le campane. Anche il Consiglio dei ministri ha osservato un minuto di silenzio, l’Ente radiotelevisivo austriaco (Orf) ha sospeso i suoi programmi televisivi e radiofonici e a Vienna circa 900 mezzi pubblici si sono fermati in segno di lutto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Austria: minuto di silenzio in tutto il Paese per le vittime di Graz

In questa notizia si parla di: minuto - silenzio - austria - tutto

Il minuto di silenzio nel momento della strage di Capaci e un ritratto di Chinnici per celebrare la legalità - In occasione della Giornata per la Legalità, il Comune di Russi commemora le vittime della Strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992.

Strage a #Graz | Minuto di silenzio e lutto al braccio nella sfida tra San Marino e Austria in programma questa sera al San Marino Stadium Partecipa alla discussione

STRAGE A GRAZ Sarà osservato anche un minuto di silenzio prima della sfida tra San Marino e Austria in programma questa sera al San Marino Stadium Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Austria: minuto di silenzio in tutto il Paese per le vittime di Graz - LaPresse; Sparatoria in una scuola di Graz: undici le vittime. Austria sotto shock; Lutto al braccio e minuto di silenzio per San Marino-Austria.

Austria, governo dichiara tre giorni di lutto dopo la sparatoria Graz - Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale dopo che ...

GP Austria, minuto di silenzio di Dilano van 't Hoff a Spa - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...