Austria il killer di Graz e il video spedito alla madre | Perdonami per quello che farò

Un tragico nuovo capitolo scuote l’Austria: il killer di Graz, prima di compiere la strage, aveva inviato un video alla madre, chiedendole perdono. Tra le dieci vittime vi era anche una quindicenne, vicina all’attentatore. L’allarme dei medici e delle autorità mette in luce la drammatica escalation di violenza e il grave rischio sociale. Un episodio che pone nuove domande sulla prevenzione e sulla sicurezza.

Lo aveva mandato prima della strage. Tra le 10 vittime la vicina quindicenne dell'attentatore. L'allarme dei medici.

