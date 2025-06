Aurora nails | le unghie da copiare ora arrivano dall'estremo Nord

Se sei pronta a far risplendere le tue unghie questa estate, le Aurora Nails sono la tendenza da non perdere. Ispirate alle magiche sfumature dell’aurora boreale, si adattano a ogni stile, dal più delicato al più audace, arricchite da dettagli 3D che catturano l’attenzione. Vuoi scoprire come portare questa magia sulle tue mani? Ecco le idee più cool da copiare per un’estate 2025 indimenticabile!

Tra le tendenze unghie della bella stagione ci sono le aurora nails. Come indica il nome, si ispirano ai colori e alle sfumature create dall’aurora boreale. Ecco le idee da copiare durante l’estate 2025. Ad esempio, tra le proposte troviamo una nail art super glowy, adatta per chi vuole un po’ di brio sulle unghie estive. Le aurora nails si vestono anche di colori delicati, facili da portare, mentre le decorazioni 3D impreziosiscono anche queste unghie. Nel video di Amica.i t, tutte le manicure a tema aurora boreale da provare nei prossimi mesi. GUARDA LE FOTO Unghie lattiginose: nuove idee per la tendenza minimal chic da provare ora. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Aurora nails: le unghie da copiare ora arrivano dall’estremo Nord

