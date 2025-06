Auriemma attacca ADL | Non può illudere i tifosi Conte pretende una squadra pronta

In un mondo calcistico sempre più teso e appassionato, le parole di Auriemma colpiscono come un fulmine. L’esperto giornalista non risparmia critiche a ADL, sottolineando che i tifosi meritano realtà concrete e non illusioni. Nel frattempo, Conte alza l’asticella, chiedendo una squadra che sappia subito il suo ruolo in campo. La tensione tra obiettivi e aspettative si fa sentire forte e chiara: la stagione è ancora tutta da scrivere.

Durante un intervento nella trasmissione Si gonfia la rete

