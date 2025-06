aumento tariffe dei parcheggi mozione per tagliare i costi

Nel cuore di Sangio, il dibattito sulle tariffe dei parcheggi torna protagonista, stimolando riflessioni su come rendere la mobilità più accessibile e sostenibile. La mozione del gruppo San Giovanni Civica propone un passo concreto: introdurre la prima mezz’ora gratuita negli stalli blu, attualmente soggetti a un pagamento minimo di un’ora. Un’idea che mira a favorire cittadini e commercianti, promuovendo una gestione più equa e funzionale dello spazio urbano.

Torna al centro del dibattito politico sangiovannese la questione delle tariffe nei parcheggi a pagamento. Nel consiglio comunale in programma oggi sarà discussa una mozione presentata dal gruppo San Giovanni Civica, che chiede l’introduzione della prima mezz’ora gratuita di sosta negli stalli blu, al momento soggetti a un pagamento minimo pari a un’ora intera. Una proposta, quella avanzata dall’opposizione, che punta a correggere – secondo i promotori – "una misura penalizzante" per cittadini e commercianti. Fino all’introduzione del nuovo sistema, chi inseriva 30 centesimi nel parcometro, oltre al primo quarto d’ora gratuito, poteva sostare per ulteriori 20 minuti circa. 🔗 Leggi su Lanazione.it