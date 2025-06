Audace Erotica Galattica Magnetica |  sono le quattro anime che Elodie ha voluto portare in concerto con i suoi outfit

Elodie trasforma ogni concerto in un viaggio tra audacia, erotismo galattico e magnetismo irresistibile, portando sul palco le sue anime più autentiche. Con outfit che raccontano storie, dall’intenso Guaranà al seducente Bagno a mezzanotte, la cantante conquista il pubblico anche attraverso look di scena mozzafiato. Il suo show a San Siro, arricchito da capi Diesel in anteprima, è un vero racconto visivo che lascia il segno. E questa è solo l’inizio…

D a Guaranà a Vertigine, da Tribale a Bagno a mezzanotte. Elodie ha sempre raccontato se stessa attraverso la musica. A San Siro, l'8 giugno, lo ha fatto anche attraverso i costumi di scena. In uno show costruito come un racconto per immagini. Ad aprire la serata, un outfit in denim pied-de-poule, con bikini trompe-l'œil, hot pants e guanti second-skin. Un total look Diesel in anteprima dalla collezione Pre-Spring 2026. Con il blocco Magnetica la tensione estetica tocca l'apice. Elodie indossa un lungo abito bianco firmato Amiri, tempestato da 115mila cristalli in degradé.