Atti vandalici al Deu | decine di specchietti di auto danneggiati

Una serie di atti vandalici ha colpito il parcheggio del Deu di Foggia, lasciando decine di veicoli danneggiati e specchietti rotti. Un vandalo seriale è in azione, seminando paura tra i proprietari e creando un senso di insicurezza. La situazione si fa grave: chi si trova a dover affrontare questa spiacevole scoperta si chiede come possa essere fermato questo autore di scompiglio. La sicurezza del nostro ospedale deve tornare prioritaria.

Un vandalo seriale in azione al Deu. È la disavventura capitata ai proprietari di alcune auto in sosta presso il parcheggio del Deu di Foggia: "Sono uscito dall'ospedale e una volta giunto al parcheggio ho trovato la mia auto con lo specchietto rotto. Subito dopo mi sono reso conto che almeno una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Atti vandalici al Deu: decine di specchietti di auto danneggiati

