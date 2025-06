Atti vandalici al Deu | decine di specchietti delle auto danneggiati

Atti vandalici al Deu di Foggia: decine di specchietti delle auto danneggiati e un vandalo seriale in azione. La scoperta ha lasciato i proprietari sgomenti, tra rabbia e incredulità . Chi sta dietro a questi episodi sta seminando caos e insicurezza nel cuore della città . È fondamentale che le autorità intensifichino i controlli per assicurare la sicurezza di tutti e far cessare questa ondata di vandalismo.

Un vandalo seriale in azione al Deu. È la disavventura capitata ai proprietari di alcune auto in sosta presso il parcheggio del Deu di Foggia: "Sono uscito dall'ospedale e una volta giunto al parcheggio ho trovato la mia auto con lo specchietto rotto. Subito dopo mi sono reso conto che almeno una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Š Foggiatoday.it - Atti vandalici al Deu: decine di specchietti delle auto danneggiati

Minacce, auto rubate e incendiate: il lungo elenco di atti intimidatori ai referenti del personale delle pulizie dei locali Uni Fg - La situazione all'Università di Foggia si aggrava, con atti intimidatori nei confronti dei referenti del servizio di pulizie.

