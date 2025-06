Atti osceni in spiaggia a Gallipoli multa da 10mila euro a 76enne | ripreso in un video diventato virale

Un episodio sconcertante scuote Gallipoli: un 76enne multato di 10 mila euro per atti osceni in spiaggia, immortalato e diventato virale sui social. La polizia, dopo aver identificato l’uomo tramite il video, ha deciso di agire con fermezza. Un caso che riaccende il dibattito sulla libertà individuale e il rispetto delle norme pubbliche, lasciando tutti a riflettere sulle conseguenze di comportamenti inappropriati in luoghi pubblici.

La polizia a Gallipoli ha inflitto una multa di 10mila euro a un 76enne accusato di aver compiuto atti osceni in pieno giorno su un tratto di scogliera della città. L'uomo, in quei momenti, era stato filmato e il video era diventato virale sulle piattaforme social. Il 76enne è stato quindi identificato e accusato di atti osceni in luogo pubblico.

