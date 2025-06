Atterrati a Linate i 17 bambini provenienti da Gaza | c' è anche il piccolo Adam Recuperati i corpi di due ostaggi nella Striscia

Un'ondata di speranza e tensione scuote il Medio Oriente: ieri, a Linate, sono atterrati 17 bambini provenienti da Gaza, tra cui il piccolo Adam, mentre si continua a recuperare i corpi di due ostaggi nella Striscia. Le notizie di oggi, 11 giugno, riflettono un conflitto che non dà tregua, con evacuazioni in corso e dibattiti internazionali aperti, come quello tra Rubio e le sanzioni ai ministri israeliani. La situazione resta critica e in evoluzione.

Le notizie di mercoledì 11 giugno sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Evacuato il personale da alcune ambasciate Usa. Rubio contro le sanzioni ai ministri israeliani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Atterrati a Linate i 17 bambini provenienti da Gaza: c'è anche il piccolo Adam. Recuperati i corpi di due ostaggi nella Striscia

In questa notizia si parla di: atterrati - linate - bambini - provenienti

Gaza, il piccolo Adam e gli altri bambini palestinesi sono atterrati a Linate: saranno curati a Milano - Gaza, il piccolo Adam e gli altri bambini palestinesi sono atterrati a Linate, pronti a ricevere le cure di cui hanno bisogno a Milano.

Milano, atterrati a Linate cinque bambini in arrivo da Gaza: saranno curati in Lombardia; I bambini della Striscia di Gaza atterrati a Linate per essere curati in Lombardia; I bambini palestinesi ricoverati a Milano: sono arrivati da Gaza con le loro famiglie.

Gaza: è atterrato a Linate il volo con il piccolo Adam e la madre. Il bimbo sarà curato a Niguarda msn.com scrive: Il ragazzino è rimasto gravemente ferito agli arti nel raid israeliano contro la sua abitazione nella Striscia.