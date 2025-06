Attacco con droni russi su Kiev a Odessa colpite strutture mediche | Il capo del Pentagono | Fondi per l' Ucraina ridotti nel prossimo bilancio

In un clima di tensione crescente, l’attacco con droni russi su Odessa e Kiev segna un nuovo capitolo nel conflitto ucraino, colpendo strutture mediche e causando vittime. Mentre l’Europa risponde con sanzioni più dure e un price cap sul petrolio, il capo del Pentagono annuncia la riduzione dei fondi per Kiev nel prossimo bilancio. Uno scenario che mette in discussione le future strategie di supporto e stabilità regionale.

Pesante attacco, con due morti e diversi feriti. Nuove sanzioni Ue alla Russia, con il price cap a 45 dollari per il petrolio che arriva da Mosca. Il capo del Pentagono: "Fondi per Kiev ridotti nel prossimo bilancio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Attacco con droni russi su Kiev, a Odessa colpite strutture mediche | Il capo del Pentagono: "Fondi per l'Ucraina ridotti nel prossimo bilancio"

