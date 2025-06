ATP Stoccarda 2025 | debutti vincenti per Shelton e Fritz

L’ATP di Stoccarda 2025 si apre con debutti vincenti e partite tese: nessuno degli ottavi di finale del primo giorno ha raggiunto i tre set, lasciando spazio a un’anticipazione di grande intensità per le prossime sfide. Vince Shelton, Fritz e altri, dando il via a una stagione su erba che promette emozioni calde e battaglie serrate, mentre il torneo tedesco saluta anche una sconfitta importante. Resta da scoprire cosa riserveranno le prossime ore, perché l’attesa è solo all’inizio.

Nessuna partita è arrivata a durare tre set nel primo giorno di ottavi di finale all’ATP 250 di Stoccarda. Per maggiori emozioni, probabilmente, si dovrà aspettare domani, ma resta vero che un buon grado di lotta è comunque esistito sul centrale tedesco, che inaugura una stagione su erba che poi, nel Paese, andrà avanti con Halle. Niente da fare per la prosecuzione del torneo di uno dei padroni di casa rimasti, Jan-Lennard Struff, che deve cedere al ceco Jiri Lehecka per 6-4 7-5. Sarà dunque quest’ultimo a mettere in piedi la sfida (potenzialmente) spettacolo con Ben Shelton: l’americano, al debutto nel torneo, non ha vita facile contro Pierre-Hugues Herbert, anche se non perde mai la battuta e chiude in due parziali. 🔗 Leggi su Oasport.it