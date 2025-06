ATP ‘s-Hertogenbosch 2025 Khachanov e Diallo ai quarti Avanti anche Hurkacz e Mannarino

L’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch entra nel vivo, con i quarti di finale che promettono spettacolo. Khachanov e Diallo avanzano dopo vittorie emozionanti, mentre Hurkacz e Mannarino si confermano tra i protagonisti del torneo. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire chi affronterà chi, in una competizione che si preannuncia ricca di colpi di scena e sfide avvincenti. Il prossimo match sarà decisivo per definire le sorti di questo entusiasmante torneo.

Prosegue il torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Si è delineato il primo quarto di finale e che vedrà protagonisti Karen Khachanov e Gabriel Diallo. Il russo ha superato in tre set l’americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-3 5-7 7-6 dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Anche per il canadese è arrivato un successo in tre set, in rimonta, con l’australiano Jordan Thompson per 4-6 6-1 7-5 dopo due ore di gioco. Sarà il francese Adrian Mannarino l’avversario al secondo turno di Daniil Medvedev, testa di serie numero uno. Il transalpino ha dominato contro l’australiano Christopher O’Connell con un perentorio 6-1 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP ‘s-Hertogenbosch 2025, Khachanov e Diallo ai quarti. Avanti anche Hurkacz e Mannarino

