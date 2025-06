Atletico Ascoli | prime conferme e attesa per la nuova Serie D

L'Atletico Ascoli si prepara a scrivere il proprio futuro, con le prime conferme in arrivo e l’entusiasmo palpabile tra i tifosi. Il direttore sportivo Mario Marzetti e il mister Simone Seccardini lavorano intensamente per costruire una squadra competitiva nella nuova Serie D, un campionato che promette emozioni e sfide imprevedibili. Il cammino verso i successi è appena iniziato: restate con noi per scoprire le novità e gli aggiornamenti più entusiasmanti.

Questa settimana dovrebbe portare all'ufficializzazione delle prime conferme in casa Atletico Ascoli. Il ds Mario Marzetti e mister Simone Seccardini sono al lavoro già da alcuni giorni e presto ci saranno i primi annunci. Nel frattempo si guarda con attenzione a quella che sarà la nuova Serie D che, 'a pioggia', subirà le conseguenze di quanto sta accadendo in Serie B e in C tra ricorsi, fallimenti e controlli della Covisoc. Il cammino verso i possibili ripescaggi delle squadre retrocesse procederà per step ufficialmente il 7 luglio alle ore 17 quando scadrà il termine per la presentazione delle domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 20252026 per le società non aventi diritto, ossia quelle retrocesse dopo i playout come è capitato a Roma City e Civitanovese.

