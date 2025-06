Atletica prima esperienza internazionale per gli atleti under 18 della Libertas

È un traguardo straordinario per i giovani talenti della Libertas Atletica Forlì, che hanno ottenuto la prima prestigiosa esperienza internazionale. Anna Berardi, Luca Monterastelli e Les Saint Sepa si sono distinti nel lancio del martello, salto con l'asta e salto triplo, portando alto il nome dell'Emilia Romagna. Questa convocazione rappresenta un passo fondamentale nel loro percorso di crescita, aprendo le porte a future grandi sfide nello sport di altissimo livello.

I giovani talenti della Libertas Atletica Forlì, Anna Berardi nel lancio del martello, Luca Monterastelli nel salto con l'asta e Les Saint Sepa nel salto triplo, sono stati convocati per rappresentare l'Emilia Romagna all'edizione 2025 del Brixia Nex Gen, che si è svolta a Bressanone il 25 maggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Atletica, prima esperienza internazionale per gli atleti under 18 della Libertas

