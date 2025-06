Atletica Larissa Iapichino sfida Mihambo e Davis-Woodhall Otto azzurri in Diamond League a Stoccolma

Atletica Larissa Iapichino sfida le grandi stelle internazionali come Mihambo e Davis Woodhall, portando l’orgoglio azzurro a un nuovo livello. Otto talenti italiani si preparano a stupire a Stoccolma nella settima tappa della Diamond League 2025, un appuntamento imperdibile che promette emozioni e sorprese. Nella capitale svedese, il gruppo azzurro verrà guidato dalla determinazione e dall’entusiasmo di atleti pronti a lasciare il segno. Il fascino dell’atletica è alle porte, e questa gara sarà il palcoscenico perfetto

Saranno otto gli italiani impegnati a Stoccolma tra sabato 14 e domenica 15 giugno nella settima tappa della Diamond League 2025. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica si trasferirà in Svezia pochi giorni dopo il precedente appuntamento di Oslo (Bislett Games), con tanti atleti che ne approfitteranno per gareggiare in entrambi i prestigiosi meeting scandinavi. Nella capitale svedese il gruppo azzurro verrà guidato dalla campionessa europea indoor in carica di salto in lungo Larissa Iapichino, reduce dal primo balzo della carriera sopra i 7 metri (con il 7.06 di Palermo) e pronta a sfidare in un contesto di altissimo livello internazionale due stelle della specialità come la tedesca Malaika Mihambo e la statunitense Tara Davis-Woodhall.

Atletica, Larissa Iapichino torna in pedana! Debutto stagionale outdoor a Palermo, poi la Diamond League - Larissa Iapichino è pronta a tornare in pedana per il suo debutto stagionale all’aperto a Palermo, preludio ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025.

Larissa Iapichino ha scritto una nuova pagina nella storia dell’atletica italiana: per la prima volta in carriera ha superato la barriera dei sette metri nel salto in lungo, un’impresa finora riuscita solo a sua madre, Fiona May, nella storia azzurra. Al meeting di Paler Partecipa alla discussione

